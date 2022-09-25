Британия планирует вложить в оборону 100 млрд фунтов

В Лондоне обещают, что в новой доктрине будет сделан акцент на противостоянии угрозам, якобы исходящим от Москвы и Пекина.

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Новое правительство Великобритании планирует вдвое увеличить оборонный бюджет к концу десятилетия. Об этом заявил глава министерства обороны Бен Уоллес в интервью изданию The Sunday Telegraph.

«Если ничего не менять, то мы движемся в направлении 2% (трат на оборону от размера ВВП). Однако, согласно нынешним прогнозам, речь идет об оборонном бюджете в размере £100 млрд к 2029-2030 годам. Сейчас он составляет £48 млрд. За восемь лет это большая сумма», - сказал в интервью глава Минобороны.

Уоллес не стал вдаваться в подробности и постатейно рассказывать, куда именно будут направлены деньги, но сообщил, что большое внимание правительство Лиз Трасс уделит разведке, сбору данных и борьбе с БПЛА вероятного противника.

«Если мы не можем сбить эти маленькие дроны, мы очень уязвимы», - заметил Уоллес.

До конца года правительство опубликует обновленную версию Комплексного обзора вопросов безопасности, в котором более подробно изложит подходы к формированию бюджета.