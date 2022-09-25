Контроль дорог: бойцы ЗВО рассказали об особенностях эксплуатации военных трасс

Основной задачей подразделений дорожных войск в ходе спецоперации является эксплуатация военно-автомобильных дорог и восстановление объектов на них.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы военнослужащих дорожно-комендантского подразделения Западного военного округа (ЗВО) при выполнении его бойцами задач в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Основной задачей подразделений дорожных войск является выполнение мероприятий по подготовке, эксплуатации военно-автомобильных дорог, а также техническое прикрытие и восстановление объектов на них.

«С этой целью на дорожной сети разворачиваются посты регулирования и диспетчерские, на которых осуществляется контроль и регулирование, записывается время прохождения колонн и количество техники», - рассказал командир дорожно-эксплуатационного взвода Павел.

Для соблюдения скоростного режима перед российскими блокпостами установлены искусственные препятствия и бетонные блоки. Кроме того, одной из важнейших задач подразделений дорожных войск является восстановление прерванного воинского движения через барьерные рубежи.

Мостовые подразделения дорожных войск ежедневно выполняют задачи по восстановлению движения через разрушенные противником объекты с использованием штатных табельных комплектов быстровозводимых мостов.

Отмечая в этом году 210-ю годовщину образования дорожных войск, можно с уверенностью сказать, что весь личный состав - офицеры, прапорщики, сержанты, рядовые, гражданский персонал подразделений, воинских частей современных дорожных войск достойно продолжают дело, начатое предками, и вносят весомый вклад в совершенствование транспортного обеспечения войск (сил) и укрепление оборонного потенциала нашей страны.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.