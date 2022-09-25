Экс-работник Белого дома рассказал, как США покупают антироссийскую повестку в ЕС

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Вашингтон настраивает лидеров других западных стран против России при помощи денег и масштабной пропаганды. Об этом на своем сайте написал экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс. Он работал при Рональде Рейгане и не понаслышке знает о методах США. С его слов, в обмен на поддержку американских интересов, западным лидерам отправляются «полные мешки денег».

«Это означает, что в Великобритании, Германии, Франции и других странах нет независимых западных голосов, которые могли бы сдержать стремление Вашингтона к мировой гегемонии. <…> Некому предостеречь нас от веры в собственную пропаганду», - написал бывший служащий Белого дома.

Кроме того, живущие на Западе лишены объективной картины происходящего, добавил он. Огромный вклад в это делает пресса. Журналисты трактуют события в мире так, как угодно властям Соединенных Штатов, отметил Робертс. При этом, заявления России и ее официальных лиц игнорируются или искажаются.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что из России пытаются сделать агрессора в ситуации с Украиной, игнорируя тот факт, что боевики восемь лет убивают людей в Донбассе. Глава МИД РФ добавил, что в этом же ряду - политические убийства Олеся Бузины, Павла Шеремета и других общественных деятелей и журналистов.