Лавров: мир делает из России агрессора, игнорируя факты убийства боевиками жителей Донбасса

Глава МИД РФ заявил, что более восьми лет украинская армия и боевики националистических формирований безнаказанно убивали и убивают жителей Донбасса.

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Из России пытаются сделать агрессора в ситуации с Украиной, игнорируя тот факт, что боевики 8 лет убивают людей в Донбассе. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«До сих пор остаются безнаказанными преступления на Майдане в феврале 2014 года. Не найдены и не наказаны виновные в чудовищной трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, когда в местном Доме профсоюзов были заживо сожжены около 50 человек», - сказал он.

Глава МИД РФ добавил, что в этом же ряду - политические убийства Олеся Бузины, Павла Шеремета и других общественных деятелей и журналистов.

«Несмотря на это, нам сегодня пытаются навязать совершенно иной нарратив про российскую агрессию как первичную причину всех бед, игнорируя при этом то, что более восьми лет украинская армия и боевики националистических формирований безнаказанно убивали и убивают жителей Донбасса только потому, что они отказались признать результаты преступного, кровавого, антиконституционного госпереворота в Киеве. Решили отстаивать свои права, которые были гарантированы Конституцией Украины, в том числе право на свободное использование родного русского языка», - отметил Лавров.

В Нью-Йорке в эти минуты проходит заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Среди участников - представители от пятнадцати государств. От России там участвует министр иностранных дел Сергей Лавров.