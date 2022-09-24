В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров назвал следующую линию обороны НАТО

Максим Крюков
22:20 24.09.2022
По словам главы МИД РФ, Североатлантический альянс уже «обороняется в сотнях и тысячах километров от той линии, которая была всем понятна».
Лавров назвал следующую линию обороны НАТО
© Фото: Liu Dawei, Xinhua, Global Look Press
Читайте нас на:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что следующая линия обороны НАТО может пройти по Южно-Китайскому морю.

«Просто решают: вот теперь мы будем обороняться здесь. Они объявили, что НАТО теперь отвечает за безопасность Индо-Тихоокеанского региона, то есть следующей линией обороны НАТО будет Южно-Китайское море, у меня нет никаких сомнений», - сказал он на пресс-конференции после выступления с трибуны ООН.

Глава МИД РФ отметил, что Североатлантический блок постоянно продвигался на восток после исчезновения СССР, подчеркнув, что альянс уже «обороняется в сотнях и тысячах километров от той линии, которая была всем понятна».

Кроме того, на пресс-конференции министр заявил, что вся территория России, которая может быть дополнительно закреплена в Конституции РФ, находится под полной защитой государства. Лавров добавил, что все законы, доктрины, концепции и стратегии РФ распространяются на всю ее территорию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:54 В стране и мире
Лавров: Россия не будет делать первых шагов навстречу диалогу с Западом
21:31 В стране и мире
Путин подписал указ об отсрочке от призыва по мобилизации для студентов
21:50 В стране и мире
Лавров: территория РФ, которая может быть дополнительно закреплена в Конституции, защищается государством
21:15 В стране и мире
Явка в 55.05%: в ДНР подвели итоги второго дня референдума
13:43 Армия
Видео
МО РФ: российские военнослужащие ликвидировали до 300 наемных боевиков в Николаевской области
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.