Лавров назвал следующую линию обороны НАТО

По словам главы МИД РФ, Североатлантический альянс уже «обороняется в сотнях и тысячах километров от той линии, которая была всем понятна».

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что следующая линия обороны НАТО может пройти по Южно-Китайскому морю.

«Просто решают: вот теперь мы будем обороняться здесь. Они объявили, что НАТО теперь отвечает за безопасность Индо-Тихоокеанского региона, то есть следующей линией обороны НАТО будет Южно-Китайское море, у меня нет никаких сомнений», - сказал он на пресс-конференции после выступления с трибуны ООН.

Глава МИД РФ отметил, что Североатлантический блок постоянно продвигался на восток после исчезновения СССР, подчеркнув, что альянс уже «обороняется в сотнях и тысячах километров от той линии, которая была всем понятна».

Кроме того, на пресс-конференции министр заявил, что вся территория России, которая может быть дополнительно закреплена в Конституции РФ, находится под полной защитой государства. Лавров добавил, что все законы, доктрины, концепции и стратегии РФ распространяются на всю ее территорию.