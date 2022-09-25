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Под обстрелами ВСУ: глава избиркома Запорожья рассказала о работе членов комиссий

Михаил Аброськин
Максим Крюков
23:00 25.09.2022
Кроме того, Галина Катющенко обратилась к киевским властям. Она заявила, что, обстреливая мирных граждан, они помогают жителям Запорожья, вселяя в них уверенность в своей правоте.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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По данным на 25 сентября, явка по итогам трех дней референдума по вхождению Запорожской области в состав Российской Федерации составила 51,55%. Голосование завершилось в 20 часов по местному времени (совпадает с мск), оно проходило на территории избирательных участков и на дому. Об этом заявила председатель избиркома региона Галина Катющенко.

«Несмотря на обстрелы, которым подвергался город Энергодар практически всю ночь, явка здесь является самой высокой по области - 52,26%», - отметила она.

По ее словам, на избирательных участках, которые образованы за пределами Запорожской области, сегодня проголосовали 10 921 человек, таким образом, за три дня за рубежом отдали свой голос 31 809 человек.

Также Катющенко подчеркнула, что, несмотря на удары ВСУ, все члены участковых избирательных комиссий продолжают свою работу, проявляя мужество и героизм. Кроме того, глава регионального избиркома обратилась к киевским властям, заявив, что подобными методами они помогают жителям Запорожья, вселяя в них уверенность в своей правоте.

«Я уверена, что большинство выберут Россию», - подытожила она.

Ранее избиркомы ЛНР, ДНР Херсонской областей также сообщили о явке за три дня референдума. В республиках Донбасса голосование можно считать состоявшимся, так как явка превысила 50%.

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