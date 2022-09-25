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Избиркомы ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей сообщили о явке за три дня референдума

Максим Крюков
20:46 25.09.2022
В ЛНР и ДНР голосование можно считать состоявшимся, так как явка превысила 50%.
Избиркомы ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей сообщили о явке за три дня референдума
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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На референдуме, который проходит в Луганской Народной Республике, за три дня отдали свой голос более 76% избирателей. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии республики Елена Кравченко.

«Явка по республике составила 76,09% (по итогам трех дней голосования - Прим. ред.) избирателей», - передает ее сообщение «Интерфакс».

Она отметила, что референдум по вхождению ЛНР в состав Российской Федерации признан состоявшимся, так как в нем проголосовали более 50% избирателей.

В Херсонской области явка за тот же период голосования на референдуме составила 48,91%. Об этом заявила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.

«Завершился третий день голосования в Херсонской области, и явка составила 48,91 процентов от списочного состава избирателей», - приводят ее слова РИА Новости.

Она напомнила, что всенародное голосование будет считаться состоявшимся в случае, если явка составит более 50%. По данным избирательной комиссии области, в списках избирателей находятся 750 тысяч человек.

Председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман заявил, что референдум о вхождении ДНР в состав России можно считать состоявшимся, так как в голосовании приняли участие уже более 50% избирателей. Как сообщает ЦИК республики, по результатам первых двух дней явка в республике превысила 55%.

«Согласно международным нормам, референдум считается состоявшимся, если на нем проголосовало 50% плюс один избиратель. Уже по результатам вчерашнего дня этот рубеж достигнут. По факту наш референдум уже можно признать состоявшимся. А еще есть сегодняшний день, завтрашний и послезавтра», - цитируют его слова РИА Новости.

В избирательной комиссии Запорожской области сообщили, что общая явка на референдуме в период с 23 по 25 сентября составила 51,55%, передают РИА Новости.

Напомним, референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Голосование продолжится до 27 сентября.

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