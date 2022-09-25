Украина потребовала чрезвычайный созыв Совбеза ООН из-за референдумов

Референдумы о вхождении ЛДНР, Запорожья и Херсона в состав России будут проходить с 23 по 27 сентября.

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Официальный Киев потребовал провести заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов в Народных республиках Донбасса, в Запорожье и Херсоне. Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко.

«Украина потребовала провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН по поводу фиктивных референдумов, проводимых Россией на оккупированных территориях Украины. Россия должна быть привлечена к ответственности за свои дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение Устава ООН», - написал Николенко в Twitter.

Напомним, о намерении провести голосование по вхождению в состав России объявили Луганская и Донецкая Народные Республики, Херсонская и Запорожская области. Референдумы будут проходить с 23 по 27 сентября.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях соответствуют международному праву и являются реализацией законных прав жителей. Кроме того, она отметила, что угрозы со стороны западных стран не изменят позицию России.