В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В немецком Лубмине около трех тысяч митингующих потребовали запустить «Северный поток - 2»

Максим Крюков
21:14 25.09.2022
По данным сотрудников местной полиции, выступления прошли мирно, каких-либо инцидентов удалось избежать.
В немецком Лубмине около трех тысяч митингующих потребовали запустить «Северный поток - 2»
© Фото: Jens Büttner, ZB, Global Look Press
Читайте нас на:

В немецкой общине Лубмин на улицы вышли около трех тысяч человек, которые призывали запустить газопровод «Северный поток - 2». Об этом сообщает информационное агентство dpa, ссылаясь на заявление правоохранительных органов.

Как уточняет информагентство, участники митинга потребовали доступных энергоносителей и открытия магистрального трубопровода из России в Германию через Балтийское море. По информации сотрудников местной полиции, выступления прошли мирно, каких-либо инцидентов удалось избежать.

К слову, многотысячные демонстрации против энергетической политики Евросоюза теперь проходят ежедневно. Митингуют даже в столице ЕС - Брюсселе. В Германии демонстрации состоялись сразу в нескольких городах: Ростоке, Штутгарте, Дортмунде и Лейпциге. Требования все те же, что и последние месяцы: отмена санкций против России, запуск газопроводов, сдерживание цен на энергию, прекращение поставок оружия на Украину. Митинги также проводятся в Молдавии, Италии, Чехии, Франции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:07 В стране и мире
Шольц объяснил, почему Германия не будет поставлять танки Украине
18:02 В стране и мире
В Карелии нашли тела трех туристов после опрокидывания лодки в Онежском озере
17:34 В стране и мире
Пушилин посмертно наградил медалью «За отвагу» Алексея Журавко
16:10 В стране и мире
Гражданам РФ рассказали, как решить вопрос с военкоматом в случае болезни
15:10 В стране и мире
Россиянам разъяснили, как и где получить бронь от частичной мобилизации
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.