В немецком Лубмине около трех тысяч митингующих потребовали запустить «Северный поток - 2»

© Фото: Jens Büttner, ZB, Global Look Press

В немецкой общине Лубмин на улицы вышли около трех тысяч человек, которые призывали запустить газопровод «Северный поток - 2». Об этом сообщает информационное агентство dpa, ссылаясь на заявление правоохранительных органов.

Как уточняет информагентство, участники митинга потребовали доступных энергоносителей и открытия магистрального трубопровода из России в Германию через Балтийское море. По информации сотрудников местной полиции, выступления прошли мирно, каких-либо инцидентов удалось избежать.

К слову, многотысячные демонстрации против энергетической политики Евросоюза теперь проходят ежедневно. Митингуют даже в столице ЕС - Брюсселе. В Германии демонстрации состоялись сразу в нескольких городах: Ростоке, Штутгарте, Дортмунде и Лейпциге. Требования все те же, что и последние месяцы: отмена санкций против России, запуск газопроводов, сдерживание цен на энергию, прекращение поставок оружия на Украину. Митинги также проводятся в Молдавии, Италии, Чехии, Франции.