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Голод и тотальная нищета: жители стран ЕС вышли на митинги из-за последствий энергокризиса

Сергей Лебедев
19:12 23.09.2022
Люди просят отменить антироссийские санкции.
Голод и тотальная нищета: жители стран ЕС вышли на митинги из-за последствий энергокризиса
© Фото: Sebastian Willnow, dpa, Global Look Press
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Многотысячные демонстрации против энергетической политики Евросоюза теперь проходят ежедневно. Митингуют даже в столице ЕС - Брюсселе. В Германии демонстрации состоялись сразу в нескольких городах: Ростоке, Штутгарте, Дортмунде и Лейпциге. На них нередко можно встретить российские флаги. Требования всё те же, что и последние месяцы: отмена санкций против России, запуск газопроводов, сдерживание цен на энергию, прекращение поставок оружия на Украину.

Проходят демонстрации и в Молдавии. То, что несколько дней назад в центре Кишинёва начиналось как тихая установка большого палаточного лагеря, постепенно превращается в многолюдные митинги. Одна из главных героинь транспарантов - президент Молдавии Майя Санду.

«Майя Санду учит меня экономить, а я родилась в 49-м году и только и делаю что экономлю. На еду, на детей, на внуков, на правнуков», - возмущается одна из митингующих.

Италия живёт в ожидании очередных парламентских выборов. Согласно прогнозам, велика вероятность победы партий «Братья Италии» и «Лига Севера», которые вместе с объединением Сильвио Берлускони могут составить коалицию большинства. Политики выступают за диалог с Россией. Лидер «Лиги Севера» Маттео Сальвини сравнивает нынешнюю ситуацию с эпидемий коронавируса.

«Да, та трагедия унесла жизни людей. Но теперь, с энергетическим кризисом, мы рискуем трагедиями на фабриках, в компаниях, на предприятиях и на рабочих местах. Помощь итальянцам в оплате счетов за электроэнергию — это не что-то лишнее. Это чрезвычайная ситуация», - говорит Маттео Сальвини.

Особенно в тяжелой ситуации оказался малый бизнес. Владельцы небольших предприятий всерьез задумываются о закрытии дел, которые семьи вели десятки лет. Не о закрытии, но о переезде говорит большой бизнес. Так, например, один из крупнейших автоконцернов готов рассмотреть релокацию производств из Германии и Восточной Европы.

В Великобритании в связи с энергокризисом под угрозой оказался футбол. Многие клубы всерьез рассматривают перенос матчей с вечернего на дневное время.

Крупный бизнес ради собственного спасения готов зимой мигрировать туда, где цены на газ остаются доступными и нет риска веерных отключений. Вместе с триллионами евро покидать территорию Евросоюза начнут и высококлассные специалисты. Взлет уровня безработицы и банкротства компаний рискуют нанести странам непоправимый ущерб, размер которого спрогнозировать пока специалисты не в силах.

Напомним, ранее стало известно, что ЕС уже потерял около 500 миллиардов евро из-за энергетического кризиса, вызванного последствиями санкций против России. Об этом говорят данные исследования аналитического центра Bruegel. 

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