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Bild: немецкая компания уволит наблюдателя в Запорожье Шаллера за его участие в референдуме

Максим Крюков
19:09 25.09.2022
Ранее наблюдатель на голосовании в Запорожской области Штеффен Шаллер заявил, что немецкие политики и СМИ оказывают давление на его начальство.
Bild: немецкая компания уволит наблюдателя в Запорожье Шаллера за его участие в референдуме
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Управляющий директор немецкой компании Energie Waldeck-Frankenberg Штеффен Бруно Шаллер, который в настоящий момент является наблюдателем на референдуме, проходящим в Запорожской области, будет снят с должности. Окончательное решение об освобождении Шаллера от обязанностей должно быть принято в понедельник, 26 сентября. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Как сообщает издание, совет старейшин и окружной комитет района Вальдек-Франкенберг на внеочередном собрании, которое прошло в субботу, подавляющим большинством голосов высказались за увольнение Шаллера с поста управляющего компании.

«Российские принудительные референдумы на Украине являются лицемерными и противоречащими международному праву, а также предлогом для присвоения оккупированных Россией территорий на Украине. Мы решительно осуждаем эту незаконную аннексию», - заявил глава окружного управления Юрген ван дер Хорст.

Напомним, Штеффен Шаллер в разговоре со «Звездой» заявил, что немецкие политики и средства массовой информации оказывают давление на его начальство, чтобы дискредитировать референдум. Он отметил, что это совершенно несправедливо и неправильно, потому что он находится на референдуме в Запорожской области исключительно как частное лицо.

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