В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Оказывают давление»: наблюдатель из ФРГ о реакции западных политиков на референдум

Максим Крюков
15:50 24.09.2022
Он отметил, что приехал наблюдать за тем, как соблюдаются все правила проведения референдума.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Немецкие политики и средства массовой информации оказывают давление на мое начальство, чтобы дискредитировать референдум. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил международный наблюдатель за ходом голосования в Запорожской области Штефан Шаллер.

«Сейчас СМИ в Германии и политики оказывают значительное давление на мое руководство и на мою компанию. И это совершенно несправедливо и неправильно, потому что я здесь нахожусь исключительно как частное лицо», - рассказал он.

Шаллер отметил, что собирается выполнять свою работу честно.

«Очень важно отметить, что моя задача здесь не оценивать какие-либо действия, не выражать мою политическую позицию, просто наблюдать за тем, как соблюдаются все правила проведения референдума», - заявил наблюдатель.

Как это отразится на его работе, он узнает только тогда, когда вернется обратно.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, заявила, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях соответствуют международному праву и являются реализацией законных прав жителей. Кроме того, она отметила, что угрозы со стороны западных стран не изменят позицию России. Обвинения в адрес нашей страны Захарова назвала лицемерными.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:43 Армия
Видео
МО РФ: российские военнослужащие ликвидировали до 300 наемных боевиков в Николаевской области
12:22 В стране и мире
Обвал породы произошел на шахте в Мурманской области
11:52 Армия
Видео
Слезы радости: освобожденный из украинского плена встретился с женой
11:28 В стране и мире
Видео
На земле кровь и стекло: видео последствий обстрела центра Донецка украинскими войсками
11:18 В стране и мире
В Запорожье ликвидировали украинскую диверсионную группу
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.