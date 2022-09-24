«Оказывают давление»: наблюдатель из ФРГ о реакции западных политиков на референдум

Он отметил, что приехал наблюдать за тем, как соблюдаются все правила проведения референдума.

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Немецкие политики и средства массовой информации оказывают давление на мое начальство, чтобы дискредитировать референдум. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил международный наблюдатель за ходом голосования в Запорожской области Штефан Шаллер.

«Сейчас СМИ в Германии и политики оказывают значительное давление на мое руководство и на мою компанию. И это совершенно несправедливо и неправильно, потому что я здесь нахожусь исключительно как частное лицо», - рассказал он.

Шаллер отметил, что собирается выполнять свою работу честно.

«Очень важно отметить, что моя задача здесь не оценивать какие-либо действия, не выражать мою политическую позицию, просто наблюдать за тем, как соблюдаются все правила проведения референдума», - заявил наблюдатель.

Как это отразится на его работе, он узнает только тогда, когда вернется обратно.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, заявила, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях соответствуют международному праву и являются реализацией законных прав жителей. Кроме того, она отметила, что угрозы со стороны западных стран не изменят позицию России. Обвинения в адрес нашей страны Захарова назвала лицемерными.