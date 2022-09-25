В Мелитополе взорвался автомобиль с украинским диверсантом

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В воскресенье около пяти часов вечера на улице Ломоносова в городе Мелитополь взорвался автомобиль. В результате погиб украинский диверсант. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Сила взрыва была настолько мощной, что иномарку разорвало на две части, некоторое время детонировал боекомплект. Погиб гражданин Украины. При нем найдено приписное свидетельство ВСУ, на месте разбросаны деньги», - написал чиновник в Telegram.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. По предварительной версии, погибший диверсант готовил теракт. Не исключено, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения со взрывчаткой.

Напомним, накануне в Мелитополе была совершена попытка диверсии на электроподстанции, в результате которой произошла детонация самодельного взрывного устройства. В результате происшествия никто не пострадал.