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Большинство «За»: как исторические русские земли возвращаются домой

Виталий Акиньшин
19:46 25.09.2022
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проходит референдум по вхождению в состав РФ.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовал референдум по вхождению в состав Российской Федерации, который продлится пять дней. Проголосовать можно в любой из них, как на стационарных избирательных участках, так и на передвижных пунктах. Так сделано в целях безопасности, чтобы не было больших скоплений людей. Обстрелы городов со стороны Украины не прекращаются.

Жителей Донбасса в бюллетене ждет лишь один вопрос: «Вы за вхождение ДНР/ЛНР в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?». А вот жителям Херсонской и Запорожской областей предстоит ответить на три вопроса: о выходе из состава Украины, образовании самостоятельного государства и последующем вхождении в состав России.

Юридическая коллизия состоит в том, что независимость республик Донбасса Москва признала, а Херсонская и Запорожская области по российским законам являются территорией Украины и включение новых субъектов в состав России возможно только после заключения межгосударственного договора.

Сейчас, согласно социологическим опросам, за вхождение в состав России в Херсонской области выступают почти 90% жителей, в Запорожской - 87%. В ЛНР и ДНР воссоединение с Россией поддерживают 97% жителей территорий. И, судя по тому как люди идут на избирательные участки, что говорят и с какой надеждой смотрят в будущее, очень скоро карта наших новых границ на юго-западном направлении будет выглядеть иначе. 

А после того, как ДНР, ЛНР, Херсон и Запорожье будут приняты в состав России, любая атака на эти регионы будет считаться агрессией против нашей страны. В этом случае армия сможет ответить адекватно, в том числе и в соответствии с военной доктриной, в которой прописано и применение ядерного оружия.

О том, как исторические русские земли наконец возвращаются домой - смотрите в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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