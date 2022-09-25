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В Карелии нашли тела трех туристов после опрокидывания лодки в Онежском озере

Максим Крюков
18:02 25.09.2022
Ранее стало известно, что в Горской губе Онежского озера перевернулся катер с семью туристами из Санкт-Петербурга.
В Карелии нашли тела трех туристов после опрокидывания лодки в Онежском озере
© Фото: mchs_10, globallookpress
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Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части обнаружили тела трех туристов из Санкт-Петербурга, которые ранее пропали без вести после того, как в Кондопожском районе в Горской губе Онежского озера опрокинулась лодка с семью людьми на борту. Об этом сообщает МЧС Карелии.

По данным ведомства, для поисково-спасательных мероприятий было привлечено 33 человека, а также 13 единиц специальной техники и 4 плавсредства.

Ранее стало известно, что в Карелии три человека, включая пятилетнего ребенка, пропали на Онежском озере. Из-за сильной волны на водоеме перевернулся прогулочный катер, добраться до берега удалось троим туристами из семи, один человек погиб на месте.

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