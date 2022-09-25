Трое туристов, включая ребенка, пропали после водной прогулки на Онежском озере

На озере перевернулся катер с туристами из Санкт-Петербурга.

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В Карелии три человека, включая пятилетнего ребенка, пропали на Онежском озере. Из-за сильной волны на водоеме перевернулся прогулочный катер, добраться до берега удалось четверым туристами из семи, сообщает портал «Карелия.Ньюс» со ссылкой на МЧС Карелии.

Инцидент произошел 24 сентября, во время сильной волны высотой два метра перевернулся катер с туристами из Санкт-Петербурга.

На борту судна находилось семь человек, включая пятилетнего ребенка. Четверо туристов выплыли в районе деревни Горка, один из спасшихся позже скончался. Трех человек доставили в медучреждения, у одного из них - обморожение ног. Поисками пропавших занимаются спасатели.

Ранее на Ключевской сопке на Камчатке при восхождении погибло восемь туристов и один гид.