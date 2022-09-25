ВСУ в день референдума обстреляли роддом в Алчевске ЛНР из РСЗО HIMARS

Беременным женщинам пришлось прятаться в подвале, также в подвал эвакуировали все ближайшие участки для голосования.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вооруженные силы Украины с самого утра ведут обстрел по городу Алчевск Луганской Народной Республики. В результате удара был поврежден местный роддом.

По словам корреспондента «Звезды», который работаем на месте, беременным женщинам пришлось прятаться в подвале, также в подвал эвакуировали все ближайшие участки для голосования. Но даже это не смогло остановить желающих отдать свой голос, работа комиссии продолжилась без перебоя.

На кадрах видны остатки упавшей около роддома ракеты от РСЗО HIMARS американского производства. Специалисты показали, что эти боеприпасы специально сделаны так, чтобы при взрыве ранить как можно больше людей. И при этом такие ракеты запускаются по мирным жителям.

Ранее были опубликованы кадры после обстрела гостиницы в Херсоне, снятые съемочной группой RT. Члены съемочной группы не пострадали, несмотря на то, что оператора частично придавило обломками.