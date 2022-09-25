ВСУ нанесли удар по зернохранилищу в Запорожской области

В результате атаки ВСУ, один человек получил ранение, ущерб исчисляется в десятках тонн зерна, семян подсолнечника, удобрений и сена.

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Украинские военные нанесли удар по пригороду Токмака в Запорожской области. В результате обстрела уничтожены зернохранилище и склады с семенами и удобрениями. С таким заявлением выступил член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов. По его словам, здания складов полностью уничтожены.

«Нанесены удары по пригороду Токмака, по фермерским хозяйствам, по зернохранилищу, по складам с сеном и удобрениями. Сгорело несколько единиц сельхозтехники. Ранение получил один человек. Ущерб исчисляется в десятках тонн зерна, семян подсолнечника, удобрений и сена», - сказал РИА Новости Рогов.

Киев усилил обстрелы региона на фоне проводимого в области референдума о вхождении в состав России. Голосование продлится с 23 по 27 сентября. В бюллетене всего один вопрос о выходе из состава Украины и присоединении к России.

Ранее власти Запорожской области обвинили ВСУ в попытке организовать блэкаут и оставить жителей без электричества.