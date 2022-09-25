В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ВСУ нанесли удар по зернохранилищу в Запорожской области

Ян Брацкий
00:56 25.09.2022
В результате атаки ВСУ, один человек получил ранение, ущерб исчисляется в десятках тонн зерна, семян подсолнечника, удобрений и сена.
ВСУ нанесли удар по зернохранилищу в Запорожской области
© Фото: Aziz Karimov, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Украинские военные нанесли удар по пригороду Токмака в Запорожской области. В результате обстрела уничтожены зернохранилище и склады с семенами и удобрениями. С таким заявлением выступил член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов. По его словам, здания складов полностью уничтожены.

«Нанесены удары по пригороду Токмака, по фермерским хозяйствам, по зернохранилищу, по складам с сеном и удобрениями. Сгорело несколько единиц сельхозтехники. Ранение получил один человек. Ущерб исчисляется в десятках тонн зерна, семян подсолнечника, удобрений и сена», - сказал РИА Новости Рогов.

Киев усилил обстрелы региона на фоне проводимого в области референдума о вхождении в состав России. Голосование продлится с 23 по 27 сентября. В бюллетене всего один вопрос о выходе из состава Украины и присоединении к России.

Ранее власти Запорожской области обвинили ВСУ в попытке организовать блэкаут и оставить жителей без электричества.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:54 В стране и мире
Лавров: Россия не будет делать первых шагов навстречу диалогу с Западом
21:31 В стране и мире
Путин подписал указ об отсрочке от призыва по мобилизации для студентов
21:50 В стране и мире
Лавров: территория РФ, которая может быть дополнительно закреплена в Конституции, защищается государством
21:15 В стране и мире
Явка в 55.05%: в ДНР подвели итоги второго дня референдума
13:43 Армия
Видео
МО РФ: российские военнослужащие ликвидировали до 300 наемных боевиков в Николаевской области
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.