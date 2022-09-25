Власти Запорожья обвинили Киев в попытке организации блэкаута

Ранее в Мелитополе была совершена попытка диверсии на электроподстанции, в результате которой взорвалась самодельная бомба.

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Киевские власти путем серии диверсий на объектах энергетической инфраструктуры попытались организовать блэкаут в Запорожской области и лишить население региона электричества. С таким заявлением выступил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Террористы Зеленского предприняли серию попыток вывести из строя энергетическую инфраструктуру Запорожской области и организовать блэкаут региона, лишив жителей освобожденной территории электричества», - сказал РИА Новости Рогов.

Ранее стало известно, что в Мелитополе Запорожской области была совершена попытка диверсии на электроподстанции, в результате которой произошел взрыв самодельной бомбы. Как сообщили местные власти, повреждения оказались незначительными. Отмечается также, что жертв и пострадавших в результате диверсии нет.

До этого взрывные устройства были обнаружены и обезврежены на опорах высоковольтных линий электропередачи, идущих из Крыма. Власти региона отметили, что действия боевиков киевского режима не изменят решимости жителей Запорожья войти в состав России.