В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Словенская наблюдательница на референдуме отметила добровольность решений граждан

Максим Крюков
16:45 25.09.2022
Также она отметила важность участия молодых людей, потому что они со своей стороны могут выразить свою точку зрения в отношении происходящего.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Катя Керзан приехала в Москву из Словении в качестве международного наблюдателя за проведением референдума. Она рассказала, что своими глазами увидела, что люди добровольно и самостоятельно делают свой выбор.

«Пока ты не приехал в страну, ты не понимаешь, что в ней происходит на самом деле. Я очень рада тому обстоятельству, что могу здесь лично свидетельствовать, что люди добровольно, самостоятельно делают свой выбор и что у них есть такая возможность наконец», - сказала она.

Наблюдательница добавила, что ее пригласили принять участие в референдуме в качестве наблюдателя еще и потому, что это соответствует профилю ее учебы в университете.

«Очень важно, что и молодые люди принимают участие, потому что они со своей стороны могут выразить свою точку зрения в отношении происходящего», - отметила Керзан.

Ранее итальянский наблюдатель Иво Старк заявил, что никакого давления и отсутствия свободы не было замечено в ходе голосования на референдуме по вхождению Донецкой Народной Республики в состав России. По его словам, референдум удовлетворяет самым высоким требованиям демократического голосования. Особенно Иво Старк впечатлен тем, что в короткие сроки удалось идеально все организовать.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:34 В стране и мире
Пушилин посмертно наградил медалью «За отвагу» Алексея Журавко
16:10 В стране и мире
Гражданам РФ рассказали, как решить вопрос с военкоматом в случае болезни
15:10 В стране и мире
Россиянам разъяснили, как и где получить бронь от частичной мобилизации
13:58 Армия
Видео
МО РФ: ракетным ударом по пункту дислокации иностранных наемников в районе Запорожья ликвидировано до ста боевиков
12:50 В стране и мире
Видео
В ДНР вскрыли сеть украинской разведки, которая готовила теракты на референдуме
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.