Словенская наблюдательница на референдуме отметила добровольность решений граждан

Также она отметила важность участия молодых людей, потому что они со своей стороны могут выразить свою точку зрения в отношении происходящего.

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Катя Керзан приехала в Москву из Словении в качестве международного наблюдателя за проведением референдума. Она рассказала, что своими глазами увидела, что люди добровольно и самостоятельно делают свой выбор.

«Пока ты не приехал в страну, ты не понимаешь, что в ней происходит на самом деле. Я очень рада тому обстоятельству, что могу здесь лично свидетельствовать, что люди добровольно, самостоятельно делают свой выбор и что у них есть такая возможность наконец», - сказала она.

Наблюдательница добавила, что ее пригласили принять участие в референдуме в качестве наблюдателя еще и потому, что это соответствует профилю ее учебы в университете.

«Очень важно, что и молодые люди принимают участие, потому что они со своей стороны могут выразить свою точку зрения в отношении происходящего», - отметила Керзан.

Ранее итальянский наблюдатель Иво Старк заявил, что никакого давления и отсутствия свободы не было замечено в ходе голосования на референдуме по вхождению Донецкой Народной Республики в состав России. По его словам, референдум удовлетворяет самым высоким требованиям демократического голосования. Особенно Иво Старк впечатлен тем, что в короткие сроки удалось идеально все организовать.