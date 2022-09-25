Генсек ООН и глава МИД Белоруссии обсудили глобальный продовольственный кризис и поставку удобрений

Также стороны обговорили сотрудничество ООН и Белоруссии, а так же вопросы защиты прав человека.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудили продовольственный кризис и перспективы поставок удобрений. Об этом сообщили в пресс-службе ООН.

«Генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили сотрудничество ООН и Белоруссии, защиту прав человека. Далее они обменялись мнениями по вопросам, связанным с глобальным продовольственным кризисом и необходимостью обеспечения достаточного количества удобрений», - цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил с Антониу Гутерришем реализацию продуктовой сделки. Стороны подтвердили необходимость полного исполнения достигнутых ранее договоренностей.

Подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и удобрений, а также о вывозе украинского зерна из черноморских портов состоялось 22 июля в Стамбуле.