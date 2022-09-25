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В Крыму полностью выполнили план по призывникам в рамках частичной мобилизации

Максим Крюков
15:35 25.09.2022
Аксенов назвал частичную мобилизацию необходимой и вынужденной мерой.
В Крыму полностью выполнили план по призывникам в рамках частичной мобилизации
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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В Крыму был полностью выполнен план по призыву в рамках проведения в России частичной мобилизации. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Крым сегодня закончит мобилизационные мероприятия до конца дня <…> Всем слова благодарности. Уверен, что всегда найдутся достойные люди, которые отстоят родину в любой ситуации и помогут людям, которые восемь лет терпели геноцид», - написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов назвал частичную мобилизацию необходимой и вынужденной мерой. Также он отметил, что жители полуострова ведут себя мужественно, и поблагодарил каждого, кто пришел в военкоматы. 

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. По словам российского лидера, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку.

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