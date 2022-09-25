Сербия не сможет признать результаты референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях

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Сербия в соответствии с нормами международного права не сможет признать результаты референдумов в Донецкой и Луганской Народной Республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил глава МИД страны Никола Селакович.

«Республика Сербия в соответствии с Уставом ООН, а также в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права не может принять результаты референдума в украинских регионах», - сообщил он агентству Tanjug.

Он также отметил, что признание результатов референдумов противоречит государственным и национальным интересам страны, и было бы полной противоположностью нацполитики по сохранению территориальной целостности, суверенитета и неизменности границ.

Сербский автономный край Косово и Метохия в феврале 2008 года в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии. В 2010 году его независимость признал Международный суд ООН. Против признания Косова при этом выступают свыше 60 стран, включая Россию, Китай и Индию, а также пять государств Евросоюза.