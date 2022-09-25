В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сербия не сможет признать результаты референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях

Анна Касаткина
14:38 25.09.2022
Признание результатов референдумов противоречит государственным и национальным интересам страны, заявил глава МИД страны Никола Селакович.
Сербия не сможет признать результаты референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Сербия в соответствии с нормами международного права не сможет признать результаты референдумов в Донецкой и Луганской Народной Республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил глава МИД страны Никола Селакович.

«Республика Сербия в соответствии с Уставом ООН, а также в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права не может принять результаты референдума в украинских регионах», - сообщил он агентству Tanjug.

Он также отметил, что признание результатов референдумов противоречит государственным и национальным интересам страны, и было бы полной противоположностью нацполитики по сохранению территориальной целостности, суверенитета и неизменности границ.

Сербский автономный край Косово и Метохия в феврале 2008 года в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии. В 2010 году его независимость признал Международный суд ООН. Против признания Косова при этом выступают свыше 60 стран, включая Россию, Китай и Индию, а также пять государств Евросоюза.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:58 Армия
Видео
МО РФ: ракетным ударом по пункту дислокации иностранных наемников в районе Запорожья ликвидировано до ста боевиков
13:57 Армия
Видео
ВСУ за сутки потеряли более 110 человек на Николаево-Криворожском направлении
12:50 В стране и мире
Видео
В ДНР вскрыли сеть украинской разведки, которая готовила теракты на референдуме
12:13 В стране и мире
В Запорожской области 93% проголосовавших поддержали вхождение в состав России
11:58 В стране и мире
Трое туристов, включая ребенка, пропали после водной прогулки на Онежском озере
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.