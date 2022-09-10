Вучич сообщил о требовании Германии и Франции «решить проблему Косова»

По словам президента Сербии, ФРГ и Францию поддержали США и Турция.

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Президент Сербии Александр Вучич в обращении к народу по результатам заседания Совбеза страны заявил, что Германия и Франция, имея поддержку со стороны Соединенных Штатов и Турции, потребовали от Белграда в кратчайшие сроки «решить проблему Косова».

«Франция и Германия, крупнейшие европейские страны, при поддержке США и Турции, как они сказали, выступили за необходимость решения "косовской проблемы" во время войны в Европе», - сказал он.

Заседание Совета безопасности проходило после переговоров сербского президента по вопросу непризнанного Косова со спецпредставителем Европейского союза по Западным Балканам Мирославом Лайчаком, а также советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и советником лидера Франции Эммануэлем Бонном.

Накануне Александр Вучич заявил, что его страна не собирается признавать независимость Косова. По словам президента Сербии, страна готова идти на компромиссные решения, но только в соответствии с собственной Конституцией и резолюции 1244 СБ ООН.