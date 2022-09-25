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Под канонаду орудий: как проходит голосование на референдуме в Донецке

Павел Кутаренко
13:20 25.09.2022
Украинские войска с утра обстреливают прифронтовые районы города.
Под канонаду орудий: как проходит голосование на референдуме в Донецке
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Жители Донецка голосуют на референдуме под канонаду орудий, обстрелы города не прекращаются. Об этом сообщает корреспондент «Звезды», работающий на выездном избирательном участке в частном секторе.

«Работаем мы под канонаду. Дело в том, что обстрелы не прекращаются, сегодня уже с самого утра простреливаются прифронтовые районы города - это Петровский, Куйбышевский, Калининский», - рассказал он.

Накануне украинские войска целый день били по центру Донецка: были попадания в здания школы, детского сада. Погибла одна женщина и еще восемь человек пострадали.

При всем этом местные жители не отказываются от участия в голосовании. Учительница на пенсии, школу которой разбомбили, рассказала, почему хочет сделать выбор в пользу России.

«Мы ждали этого момента, я выросла в этом городе, родилась в нем. Здесь выросли мои дети, внук... Я до сих пор тоскую по нашей огромной стране. Я себя считала жителем огромной страны, а у меня ее забрали, теперь я хочу быть в ее составе», - пояснила она.

За два дня референдума свои голоса отдали более 55 процентов всех избирателей - это почти 900 тысяч человек.

Ранее в Донецкой Народной Республике раскрыли агентурную сеть украинской разведки, которая готовила теракты в период проведения референдума.

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