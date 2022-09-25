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В ДНР вскрыли сеть украинской разведки, которая готовила теракты на референдуме

Виктория Ивашечкина
12:50 25.09.2022
Анализ обнаруженных документов и показаний позволил вскрыть преступные планы террористов.
© Видео: TRO_DPR, Telegram © Фото: TRO_DPR, Telegram
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Министерство госбезопасности (МГБ) ДНР вскрыло агентурную сеть СВР Украины, готовившая теракты в период проведения референдума.

«МГБ ДНР вскрыло агентурную сеть СВР Украины, которая готовила теракты в период проведения референдума о воссоединении с Российской Федерацией», - сказано в сообщении

Также уточняется, что в апреле этого года задержали жителя Володарского, экс-сотрудника СБУ, который оказался внештатным агентом службы внешней разведки Украины.

«Анализ документов и показаний позволил вскрыть преступные планы террористов, а также выявить агентурную сеть СВР на территории Донецкой Народной Республики», - отмечается в сообщении.

Ранее в ЛНР рассказали, как спецслужбы Украины пытались отравить высокопоставленное должностное лицо. Как утверждается, теракт планировался «с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в ЛНР и дезорганизации органов власти».

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