МО РФ: ракетным ударом по пункту дислокации иностранных наемников в районе Запорожья ликвидировано до ста боевиков
До ста боевиков и 15 единиц военной техники ликвидированы ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе города Запорожье. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе города Запорожье ликвидировано до ста боевиков и 15 единиц военной техники», - сказал он.
Кроме того, в Запорожской области, по словам Конашенкова, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Новоселовка.
На брифинге представитель Минобороны также сообщил, что за прошедшие сутки на Николаево-Криворожском направлении потери Вооруженных сил Украины составили свыше 110 человек убитыми и ранеными.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.