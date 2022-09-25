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МО РФ: ракетным ударом по пункту дислокации иностранных наемников в районе Запорожья ликвидировано до ста боевиков

13:58 25.09.2022
Помимо этого, уничтожено 15 единиц военной техники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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До ста боевиков и 15 единиц военной техники ликвидированы ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе города Запорожье. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе города Запорожье ликвидировано до ста боевиков и 15 единиц военной техники», - сказал он.

Кроме того, в Запорожской области, по словам Конашенкова, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Новоселовка.

На брифинге представитель Минобороны также сообщил, что за прошедшие сутки на Николаево-Криворожском направлении потери Вооруженных сил Украины составили свыше 110 человек убитыми и ранеными.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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