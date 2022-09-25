ВСУ за сутки потеряли более 110 человек на Николаево-Криворожском направлении

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За прошедшие сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 110 человек убитыми и ранеными.

«Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 110 человек убитыми и ранеными, а также 13 единиц военной техники», - рассказал в ходе брифинга официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Также он уточнил, что в результате высокоточных ударов ВКС РФ по пунктам постоянной дислокации и узлу связи бригад ВСУ в районах Безыменное, Миролюбовка и Осокоровка Херсонской области, было уничтожено до 30 боевиков и пять единиц военной техники.

Накануне в Минобороны России заявили, что ВС РФ ликвидировали до 300 наемных боевиков в Николаевской области. Кроме этого, российские военные уничтожили пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Николаевка в ДНР, Кирово Запорожской области, Костромка Херсонской области и Березнеговатое Николаевской области.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов.