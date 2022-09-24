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МО РФ: российские военнослужащие ликвидировали до 300 наемных боевиков в Николаевской области

13:43 24.09.2022
ВС РФ также уничтожили пять пунктов управления ВСУ в ряде населенных пунктов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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В Минобороны России заявили, что ВС РФ ликвидировали до 300 наемных боевиков в Николаевской области.

«Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Калиновка Николаевской области ликвидировано до 300 боевиков», - отметил в ходе брифинга официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Кроме этого, по его словам, российские военные уничтожили пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Николаевка в ДНР, Кирово Запорожской области, Костромка Херсонской области и Березнеговатое Николаевской области.

Также было уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Анновка в ДНР, Сладкое и Успеновка Запорожской области.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли ряд ударов по неприятельским войскам в районах Краматорска, Славянска и Запорожья, в результате которых ВСУ потеряли более 500 своих бойцов.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов.

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