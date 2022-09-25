Пытались сорвать референдум: СБУ устроила взрыв в центре Бердянска
Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась сорвать референдум в Бердянске, приведя в центре города в действие взрывное устройство. Об этом ТАСС сообщили в местной администрации.
«Около 12.00 в центре Бердянска прозвучал взрыв. Наемники СБУ вновь воспользовались безоболочным взрывным устройством», - рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что разрушений и жертв в результате взрыва нет. В администрации пояснили, что такими действиями Украины пытается запугать жителей Запорожской области и сорвать референдум.
«Украина как государство-террорист напрасно старается. Мы свой выбор сделали», - подчеркнули власти.
В администрации также добавили, что некоторые граждане, такие как замглавы администрации по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его супруга, глава городской территориальной избирательной комиссии по проведению референдума Людмила заплатили за этот выбор своими жизнями, поэтому права отступить - нет.
Ранее министерство госбезопасности ДНР вскрыло в регионе агентурную сеть Службы внешней разведки Украины, которая готовила теракты в период проведения референдума.