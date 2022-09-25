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Пытались сорвать референдум: СБУ устроила взрыв в центре Бердянска

Анна Касаткина
13:40 25.09.2022
Сработало безоболочное взрывное устройство, жертв и разрушений в результате нет.
Пытались сорвать референдум: СБУ устроила взрыв в центре Бердянска
© Фото: Andrew Butko, Wikimedia
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Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась сорвать референдум в Бердянске, приведя в центре города в действие взрывное устройство. Об этом ТАСС сообщили в местной администрации.

«Около 12.00 в центре Бердянска прозвучал взрыв. Наемники СБУ вновь воспользовались безоболочным взрывным устройством», - рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что разрушений и жертв в результате взрыва нет. В администрации пояснили, что такими действиями Украины пытается запугать жителей Запорожской области и сорвать референдум.

«Украина как государство-террорист напрасно старается. Мы свой выбор сделали», - подчеркнули власти.

В администрации также добавили, что некоторые граждане, такие как замглавы администрации по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его супруга, глава городской территориальной избирательной комиссии по проведению референдума Людмила заплатили за этот выбор своими жизнями, поэтому права отступить - нет.

Ранее министерство госбезопасности ДНР вскрыло в регионе агентурную сеть Службы внешней разведки Украины, которая готовила теракты в период проведения референдума.

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