ВСУ выпустили по Северодонецку 10 ракет РСЗО HIMARS

Ранее стало известно об ударе ВСУ по крупному фермерскому хозяйству в пригороде Токмака в Запорожье.

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Северодонецк и Стаханов подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ минувшим вечером. Как сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по населенным пунктам были выпущены 10 ракет из РСЗО HIMARS американского производства.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы обстрелы: 21:30 (совпадает с мск) по населенному пункту Северодонецк с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет); 22:40 (совпадает с мск) по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Ранее стало известно об ударе ВСУ по крупному фермерскому хозяйству в пригороде Токмака в Запорожье. По сообщениям властей, полностью уничтожены здания складов, зернохранилище, ущерб исчисляется десятками тонн семян и удобрений. Один человек получил ранения.