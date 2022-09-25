В Испании заявили, что у россиян должна быть возможность получать визы в ЕС

Хосе Мануэль Альбарес заявил, что страна не имеет ничего против российского народа.

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Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что россияне должны иметь возможность получать визы в страны Евросоюза.

«Мы ничего не имеем против российского народа», - ответил он на вопрос, следует ли предлагать россиянам убежище в ЕС.

По его словам, европейцы вместо того, чтобы полностью закрыть возможность выдачи виз россиянам, оставили открытой дверь для выдачи виз тем, кто соответствует условиям для этого.

Альбарес также выразил мнение о том, что «украинцы и правительство Украины - единственные, кто может принимать решения, касающиеся их суверенитета и территориальной целостности».

«России никогда не поздно сесть за стол (переговоров - прим.ред.), например за стол ОБСЕ», - подчеркнул глава МИД Испании в интервью газете La Razon.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что россиянам продолжат выдавать шенгенские визы. Петер Сийярто отметил, что уважает решение тех стран, которые не будут выдавать визы россиянам, но Венгрия не намерена следовать их пути. Также страна не согласится на введение санкций ЕС против РФ в энергетике и ядерной сфере.