Глава МИД Венгрии заявил, что россиянам продолжат выдавать шенгенские визы

Также страна не согласится на введение санкций ЕС против РФ в энергетике и ядерной сфере.

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Венгрия не планирует запрещать выдачу россиянам шенгенских виз. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Есть ясная методология, как выдавать визы туристам из стран, с которыми нет соглашения об облегчении визового режима. Это более сложная и немного более долгая процедура, чем когда такое соглашение есть. Но если его нет, это не означает, что мы не выдаем визы. Конечно, мы продолжим выдавать визы в соответствии с процедурой», - передает ТАСС слова дипломата.

Сийярто отметил, что уважает решение тех стран, которые не будут выдавать визы россиянам, но Венгрия не намерена следовать их пути. Также страна не согласится на введение санкций ЕС против РФ в энергетике и ядерной сфере.

Напомним, сегодня сербский президент Александр Вучич заявил, что его страна не намерена вводить санкции против России. При этом на нее из-за этого оказывается большое давление.