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В Москве отец расстрелял дочь и покончил жизнь самоубийством

Анна Касаткина
10:32 25.09.2022
Следственный комитет возбудил уголовное дело, посмертно назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.
© Видео: СК РФ © Фото: skmoscowgsu, Telegram
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В Москве мужчина не менее семи раз выстрелил в свою дочь из охотничьего ружья, а затем покончил с собой. Об этом сообщает столичное Следственное управление СК РФ.

Инцидент произошел на улице Студенческой на западе Москвы.

«Мужчина 1973 года рождения произвел не менее семи выстрелов из зарегистрированного на него охотничьего ружья в свою дочь 1992 года рождения, которая находилась в автомобиле, после чего покончил жизнь самоубийством», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), ход расследования контролирует столичная прокуратура, уточнили в ведомстве. Мужчине посмертно назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

Ранее в Москве арестовал пенсионера МВД, который признался в убийстве супруги, гулявшей с собакой в Новой Москве.

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