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Арестован пенсионер МВД, признавшийся в убийстве жены на прогулке в Новой Москве

Игнат Далакян
21:56 16.09.2022
Суд избрал меру пресечения в отношении арестованного на срок до 14 ноября текущего года.
© Видео: Прокуратура Москвы © Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Суд арестовал пенсионера МВД России, который признался в убийстве супруги, гулявшей с собакой в Новой Москве.

«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд избрал в отношении 52-летнего жителя столицы, обвиняемого в организации убийства по найму своей жены, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 ноября 2022 года», - говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Кроме того сообщается, что мужчине предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса РФ.

Напомним, в Следственном комитете РФ сообщили, что у деревни Троица поселения Вороновское было найдено тело женщины 1972 года рождения с огнестрельным ранением в области головы. Было возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. По мнению следствия, муж сам заказал убийство жены и заказ был выполнен.

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