В стране и мире Арестован пенсионер МВД, признавшийся в убийстве жены на прогулке в Новой Москве Игнат Далакян Суд избрал меру пресечения в отношении арестованного на срок до 14 ноября текущего года. © Видео: Прокуратура Москвы © Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press Читайте нас на: Суд арестовал пенсионера МВД России, который признался в убийстве супруги, гулявшей с собакой в Новой Москве. «С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд избрал в отношении 52-летнего жителя столицы, обвиняемого в организации убийства по найму своей жены, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 ноября 2022 года», - говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры. Кроме того сообщается, что мужчине предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса РФ. Напомним, в Следственном комитете РФ сообщили, что у деревни Троица поселения Вороновское было найдено тело женщины 1972 года рождения с огнестрельным ранением в области головы. Было возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. По мнению следствия, муж сам заказал убийство жены и заказ был выполнен. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика