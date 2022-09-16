Арестован пенсионер МВД, признавшийся в убийстве жены на прогулке в Новой Москве
Суд арестовал пенсионера МВД России, который признался в убийстве супруги, гулявшей с собакой в Новой Москве.
«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд избрал в отношении 52-летнего жителя столицы, обвиняемого в организации убийства по найму своей жены, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 ноября 2022 года», - говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Кроме того сообщается, что мужчине предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса РФ.
Напомним, в Следственном комитете РФ сообщили, что у деревни Троица поселения Вороновское было найдено тело женщины 1972 года рождения с огнестрельным ранением в области головы. Было возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. По мнению следствия, муж сам заказал убийство жены и заказ был выполнен.