В Перми автомобиль протаранил остановку с людьми

В результате происшествия один человек погиб и трое пострадали.

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В Перми автомобиль врезался в остановку. В результате один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает портал Properm.ru со ссылкой на данные краевой полиции.

Инцидент произошел в 9.55 (7.55 мск) на площади Карла Маркса. Протаранившему остановку 70-летнему водителю стало плохо за рулем, пишет издание.

Ранее на внешней стороне 95-го километра МКАД в Москве столкнулись два грузовых автомобиля. Столичный департамент транспорта опубликовал видео с моментом аварии, на котором видно как один из грузовиков буквально разлетелся на части от удара.