Разлетелся на части: кадры столкновения двух грузовиков на МКАД в Москве

Уточняется, что движение в районе аварии в настоящее время не затруднено.

© Видео: Дептранс Москвы © Фото: DtOperativno Telegram

В Москве на внешней стороне 95-го километра МКАД столкнулись два грузовых автомобиля. Столичный департамент транспорта публикует видео с моментом аварии, на котором видно как один из грузовиков буквально разлетелся на части от удара. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

«Обстоятельства произошедшего уточняются. На данный момент движение в районе ДТП не затруднено», - говорится в сообщении Дептранса в Telegram.

Ранее водитель легкового автомобиля сбил двух детей на велосипедах на дороге Озера-Кашира-Ожерелье в Подмосковье. В результате ДТП один ребенок погиб, второго госпитализировали.