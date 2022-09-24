Федерер расплакался во время интервью после прощального матча

© Фото: Panoramic, KeystonePressAgency, globallookpress

Теннисист Роджер Федерер расплакался во время интервью после последнего матча в своей карьере. Днем ранее он сыграл заключительный матч в карьере на Кубке Лейвера в паре с испанцем Рафаэлем Надалем. Они проиграли Джеку Соку и Фрэнсису Тиафо из США.

«Я счастлив, мне не грустно. Я чувствую себя прекрасно, находясь здесь, и мне понравилось еще раз завязывать шнурки на кроссовках. Играть с Рафой в одной команде против ребят, все легенды собрались здесь», - цитирует Федерера сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Теннисист заявил, что эта игра была «действительно похожа на праздник».

Роджер Федерер дебютировал в профессиональном теннисе в 1998 году, он установил множество рекордов. В частности, был наиболее возрастной первой ракеткой мира (36 лет) и продержался на вершине рейтинга 237 недель подряд. На турнирах Большого шлема (20 побед) Федерер выиграл 369 матчей.

Спортсмен объявил, что уходит из профессионального спорта 15 сентября. Свою отставку он объяснил состоянием здоровья: швейцарец не может выступать в турнирах Большого шлема из-за травм. Как известно, Федерер перенес несколько операций на правом колене. Но при этом теннисист не исключает, что сможет иногда выходить на корт и играть в выставочных матчах.