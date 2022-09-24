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Федерер провел свой последний теннисный матч в карьере

Ян Брацкий
03:11 24.09.2022
Двадцатикратный чемпион турниров Большого шлема объяснил, что уходит из профессионального спорта по состоянию здоровья.
Федерер провел свой последний теннисный матч в карьере
© Фото: IMAGO, Antoine Couvercelle, Pano, Global Look Press
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Легенда мирового тенниса, знаменитый швейцарский спортсмен Роджер Федерер провел свой последний матч в карьере. На корт он вышел в компании испанца Рафаэля Надаля против американцев Джека Сока и Фрэнсиса Тиафо. Встреча состоялась в ночь на субботу в Лондоне. Свою последнюю игру Федерер проиграл. Счет по партиям 4:6, 7:6 (7:2), 11:9 в пользу Сока и Тиафо.

Двадцатикратный чемпион турниров Большого шлема Роджер Федерер объявил, что уходит из профессионального спорта 15 сентября. Свою отставку он объяснил состоянием здоровья: швейцарец не может выступать в турнирах Большого шлема из-за травм. Как известно, Федерер перенес несколько операций на правом колене. Но при этом теннисист не исключает, что сможет иногда выходить на корт и играть в выставочных матчах.

Федереру 41 год, он обладатель Кубка Дэвиса, чемпион Олимпийских игр в Пекине 2008 года в парном разряде. Среди его рекордов - 103 победы на турнирах ATP и титул первой ракетки мира, который он удерживал 310 недель.

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