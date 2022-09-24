Филиппины заявили о переговорах с РФ о покупке топлива и удобрений

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Президент Филиппин Фердинанд Маркос заявил, что сейчас страна ведет переговоры с Россией о покупке топлива и удобрений в соответствии со собственными национальными интересами.

«Нам нужны новые источники топлива. И это относится не только к топливу, но и к кормам, удобрениям, другой критически важной для нас продукции», - уточнил он в интервью Bloomberg.

По его словам, на фоне антиросийских санкций политическая сторона вопроса имеет нюансы, но «национальные интересы стоят на первом месте». Он также заверил, что страна близка к заключению соглашений с Россией и другими странами.

В августе Россия и Филиппины провели переговоры о поставках российских удобрений. Тема поставок курировалась со стороны Филиппин на самом высоком уровне. Российская сторона выразила надежду, что «энергичный настрой нового филиппинского руководства поспособствует ускорению данного процесса и российские удобрения начнут поступать на филиппинский рынок».