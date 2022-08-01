Россия и Филиппины ведут переговоры о поставках удобрений

Посол РФ также выразил надежду, что «энергичный настрой нового филиппинского руководства поспособствует ускорению данного процесса и российские удобрения начнут поступать на филиппинский рынок».

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Россия и Филиппины проводят переговоры о поставках российских удобрений. Тема поставок курируется со стороны Филиппин на самом высоком уровне. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Маниле Марат Павлов.

«Насколько мне известно, переговоры между филиппинскими компаниями и российскими производителями удобрений уже идут», - рассказал он в интервью РИА Новости.

Посол Павлов добавил, что с филиппинской стороны участие в переговорах принимает сам президент Фердинанд Маркос-младший, который возглавляет Министерство сельского хозяйства.

«Тема поставок удобрений поднимается филиппинской стороной на самом высоком уровне», - добавил посол России.

Поскольку удобрения - это одна из позиций, от импорта которой зависит «здоровье» экономики страны. Павлов также выразил надежду, что «энергичный настрой нового филиппинского руководства поспособствует ускорению данного процесса и российские удобрения начнут поступать на филиппинский рынок». По его словам, Россия названа одним из основных поставщиков удобрений.

Ранее российском МИДе не исключили срыв «зерновой сделки» из-за препятствий для вывоза российской продукции. Отмечено, что российская сторона ожидает реализации одного из компонентов «зерновой сделки», «касающихся снятия ограничений на экспорт российского зерна в целом».