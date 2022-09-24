МО опубликовало кадры вручения резервистам на Камчатке боевого оружия

На церемонии вручения оружия выступил командующий войсками и силами на Северо-Востоке Александр Юлдашев.

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Призванному в ряды Вооруженных сил России личному составу выдали боевое оружие в Петропавловске-Камчатском. В ближайшее время мобилизованные приступят к занятиям по боевому слаживанию подразделений, сообщили в Минобороны России.

На церемонии вручения оружия выступил командующий войсками и силами на Северо-Востоке вице-адмирал Александр Юлдашев.

«Я уверен, что вы с честью и достоинством выполните свой долг перед Родиной и не посрамите славу русского оружия», - сказал он, обращаясь к военнослужащим.

Весь личный состав в ближайшее время приступит к занятиям на одном из военных полигонов.

Ранее опубликованы кадры прибытия призванных в рамках частичной мобилизации граждан в воинские части и подразделения Приморского края.