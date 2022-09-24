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«Ей было 12, мне 30»: Байден оговорился, рассказывая о знакомстве с женой

Анна Касаткина
07:59 24.09.2022
Президент рассмешил зал своим неожиданным заявлением.
«Ей было 12, мне 30»: Байден оговорился, рассказывая о знакомстве с женой
© Фото: БА Pete Marovich, CNP, KeystonePressAgency, globallookpress
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Президент США Джо Байден заявил, что на момент знакомства с его женой Джилл ей было 12 лет, а ему - 30. Оговорку он допустил во время выступления перед членами Национальной ассоциации образования.

«Мы прошли долгий путь вместе. Ей было 12, мне - 30 (на момент знакомства. - Прим.ред.», - заявил американский президент.

После этих слов Байдена в зале засмеялись.

На самом деле разница в возрасте между супругами составляет девять лет: американский лидер родился в 1942 году, а первая леди Джилл Байден - в 1951 году.

Глава США часто допускает оговорки в своих выступлениях. Так, Байден неоднократно называл президентом вице-президента Камалу Харрис.

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