Байден по ошибке назвал Камалу Харрис президентом

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Президент США Джозеф Байден в очередной раз оговорился во время выступления. На этот раз американский лидер в время речи на саммите США - АСЕАН назвал вице-президента Камалу Харрис президентом.

«Индо-Тихоокеанский регион - это Индо-Тихоокеанский регион, который является свободным и открытым, стабильным и процветающим, устойчивым и безопасным. Это то, к чему мы все стремимся. Именно поэтому я попросил президента Харрис совершить поездку в этот в августе прошлого года», - сказал Байден.

В марте Байден перепутал граждан Украины с гражданами Ирана. Так, в выступлении перед Конгрессом США он оговорился и назвал украинцев иранцами.