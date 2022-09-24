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В России спрогнозировали рост зарплат до 80 тысяч рублей

Виктория Ивашечкина
07:29 24.09.2022
Кроме этого, прогнозируется рост прожиточного минимума пенсионера до 13 673 рублей к 2025 году.
В России спрогнозировали рост зарплат до 80 тысяч рублей
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Министерство экономического развития России прогнозирует рост среднемесячной номинальной заработной платы до 80 028 рублей в стране в 2025 году. Об этом информирует РБК, ссылаясь на проект бюджета объединенного социального фонда. 

Утверждается, что в этом году номинальная заработная плата должна составить 63 888 рублей, в 2023 году - 69 452 рубля, в 2024 году - 74 804 рубля. Также прогнозируется рост прожиточного минимума пенсионера до 13 673 рублей к 2025 году. В этом году прожиточный минимум пенсионера может вырасти до 11 970 рублей.

Ранее сообщалось, что миллионам работников бюджетной сферы повысят заработную плату с 1 октября. В их число войдут россияне, не попавшие под действие майских указов президента. По словам экспертов, величина индексации будет варьироваться, так как источниками финансирования станут региональные бюджеты.

В большинстве субъектов РФ зарплаты вырастут на 4-6%. Возможен и более значительный рост окладов бюджетников на местах. Тем не менее, по мнению экспертов, до размера инфляции, превышающей 14%, индексация вряд ли поднимется.

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