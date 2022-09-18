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Стало известно, кому повысят зарплаты с октября

Алиса Краузе
03:22 18.09.2022
Ряд бюджетников могут рассчитывать на индексацию зарплат с 1 октября 2022 года.
Стало известно, кому повысят зарплаты с октября
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Миллионам работников бюджетной сферы повысят заработную плату с 1 октября. В их число войдут россияне, не попавшие под действие майских указов президента.

О том, кому и какую прибавку ожидать, рассказал доцент кафедры экономики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. По его словам, величина индексации будет варьироваться, так как источниками финансирования станут региональные бюджеты.

В большинстве субъектов РФ зарплаты вырастут на 4-6%. Возможен и более значительный рост окладов бюджетников на местах. Тем не менее, по мнению экспертов, до размера инфляции, превышающей 14%, индексация вряд ли поднимется.

Как отметил Тимофеев, оплата труда вырастет для сотрудников учреждений социальной сферы, спасательных центров МЧС, гидрометеорологической службы, реабилитационных центров для инвалидов, центров гигиены Роспотребнадзора и ряда других учреждений.

«Остальные профессиональные группы ждут повышения окладов с 1 января 2023 года», - цитирует специалиста «Прайм».

Ранее пенсии определенных категорий работающих и неработающих пенсионеров были проиндексированы. Изменения коснулись 7,3 миллиона граждан. Среди них оказались инвалиды I группы и граждане старше 80 лет.

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