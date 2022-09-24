В Венгрии заявили, что никогда не согласятся на санкции против «Росатома» и «Газпрома»

Будапешт рассматривает вопрос энергопоставок из РФ как один из затрагивающих суверенитет Венгрии, заявили в МИД.

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Венгрия никогда не согласится с включением в список западных санкций российских энергетических компаний «Росатом» и «Газпром». Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

«Мы никогда не согласимся с включением "Росатома" или "Газпрома" в санкционный список», - сказал он в интервью РИА Новости.

Сиярто добавил, что Венгрия также не согласится с введением санкций против любого важного с точки зрения энергопоставок предприятия. По его словам, Будапешт рассматривает вопрос энергопоставок из РФ как один из затрагивающих суверенитет Венгрии.

Как пояснил Сиярто, в случае попадания «Росатома» под ограничения проект строительства АЭС «Паш» окажется закрыт.

Ранее 36 решений по санкциям против России бойкотировала Сербия. Президент страны Александр Вучич назвал политикой двойных стандартов, которую проводит ООН и ЕС в отношении Украины и Косово.