Сербия бойкотировала 36 решений о санкциях против России

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Сербия не поддержала 36 решений о санкциях в против России, несмотря на давление, оказываемое со стороны Запада по косовской проблеме. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Мы не присоединились к 36 решениям о введении санкций РФ, просто наша ситуация намного сложнее и в этом смысле тяжелее. Премьеру Виктору Орбану я сегодня рассказал о том, с чем мы сталкиваемся в вопросе территориальной целостности нашей страны и всех других трудностей», - процитировало слова Вучич РИА Новости.



Сербский лидер застроил внимание венгерского коллеги на политике двойных стандартов, которую проводит ООН и ЕС в отношении Украины и Косово.

«Я указал премьеру Орбану на это лицемерие и проблемы, с которыми сталкиваемся в связи с нарративом о территориальной целостности. Как легко защищать территориальную целостность Украины, согласно Уставу ООН и резолюциям, но как легко забыть, что существует Устав ООН в случае Сербии и действующая резолюция 1244 Совбеза ООН, которая говорит о целостности Сербии», - резюмировал глава Сербии.

Вучич напомнил также, что Сербия не отказывается от желания вступить в ЕС, но при этом не может поступиться принципами, «своими национальными и государственными интересами, от которых Сербия не может отступить и не отступит».