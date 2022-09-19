Вильфанд посоветовал москвичам не ждать «бабьего лета»

Понедельник и вторник в столице будут хмурые и дождливые.

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что пасмурная погода ожидает жителей Москвы в течение недели. При этом, по словам синоптика, будет достаточно тепло: температура воздуха будет колебаться в районе +11-16 градусов. Однако до конца недели «бабье лето» так и не наступит.

«Оно не приходит по заказу, к сожалению. Этот период может наступить и в первую декаду октября, а были годы, когда оно длилось до 20 октября», - подчеркнул Вильфанд, передает ТАСС.

Синоптик рассказал, что понедельник и вторник в Москве будут хмурые, дождливые, но теплые.

«Если не смотреть в окно, по температуре будет сложно понять, день или ночь. Ночные температуры - 10-12 градусов, а дневные - 12-14 градусов в понедельник. Во вторник ночью тепло - 9-11 градусов, днем будет 12-15 градусов», - уточнил Вильфанд.

В среду днем будет наблюдаться похожая погода, а ночная температура уже понизится. При этом осадки сохранятся.

Роман Вильфанд уточнил, что с четверга по воскресенье ночью прогнозируется 3-8 градусов тепла, а днем - 11-16 градусов. Будет облачно с редкими прояснениями, местами небольшой дождь.

Напомним, ранее в Москве наблюдалось значительное потепление. Температура воздуха колебалась на отметке 12-16 градусов выше нуля. В целом, в течение недели погода в столице была теплой, но с осадками.