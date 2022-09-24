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WSJ: нефтяные интервенции рекордно снизили стратегический резерв США

Ян Брацкий
04:25 24.09.2022
Уровень нефтяных запасов официального Вашингтона упал до минимальных с 1984 года значений.
WSJ: нефтяные интервенции рекордно снизили стратегический резерв США
© Фото: m69, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Соединенные Штаты Америки постепенно теряют свою нефтяную подушку безопасности по мере реализации плана президента Джо Байдена по стабилизации цен на топливном рынке. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как отметили в Минэнерго США, стратегический резерв страны стремительно «тает», потеряв уже семь миллионов баррелей за последнюю неделю. Специалисты встревожены, ведь это минимальный уровень заполненности нефтяной «кубышки» Вашингтона с 1984 года.

В начале сентября министры финансов стран «Большой семерки» приняли решение ввести ограничение максимальной цены на российскую нефть. В Кремле заявили, что российская нефть, которую изначально планировалось направить в Европу, будет направлена в те страны, которые работают по рыночным условиям, а не устанавливают ценовой потолок. Таким образом, европейские страны будут вычеркнуты из списка получателей российского сырья.

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