WSJ: нефтяные интервенции рекордно снизили стратегический резерв США

© Фото: m69, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Соединенные Штаты Америки постепенно теряют свою нефтяную подушку безопасности по мере реализации плана президента Джо Байдена по стабилизации цен на топливном рынке. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как отметили в Минэнерго США, стратегический резерв страны стремительно «тает», потеряв уже семь миллионов баррелей за последнюю неделю. Специалисты встревожены, ведь это минимальный уровень заполненности нефтяной «кубышки» Вашингтона с 1984 года.

В начале сентября министры финансов стран «Большой семерки» приняли решение ввести ограничение максимальной цены на российскую нефть. В Кремле заявили, что российская нефть, которую изначально планировалось направить в Европу, будет направлена в те страны, которые работают по рыночным условиям, а не устанавливают ценовой потолок. Таким образом, европейские страны будут вычеркнуты из списка получателей российского сырья.